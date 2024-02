Sanremo | Ghali | “Ormai la gente ha paura di dire ‘viva la pace' ”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 febbraio 2024) “L’ambasciatore di Israele mi critica? Il fatto che lui parli così non va bene…”., dal palco del teatro Ariston, risponde all’ambasciatore di Israele a Roma, Alon Bar. Il diplomatico ha criticato il Festival di2024 perché, a suo avviso, il palcoscenico è “stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile”. Chiaro il riferimento in particolare al messaggio ‘stop al genocidio’ cheha lanciato ieri durante la serata finale. “Non so cosa rispondere, mi dispiace tanto che abbia replicato in questo modo. Ci sarebbero state tante cose da… Per cosa dovrei usare questo palco? Io sono un musicista e ho sempre parlato di questo da quando sono bambino”, diceoggi, a Domenica In, rispondendo ad una domanda sulle parole dell’ambasciatore. “Da ...