Sanremo | Codacons | ‘molte segnalazioni | monitoriamo situazione televoto’**

(Di domenica 11 febbraio 2024) Sanremo, 10 feb. (Adnkronos) – “Il, da sempre contrario al sistema del televoto, sta monitorando lae raccogliendo ledei telespettatori che hanno speso soldi per votare il proprio artista preferito del festival di Sanremo 2024”. Lo dice all’Adnkronos il, in seguito alle anomalie sul sistema di televoto segnalate anche da centinaia di utenti sui social e confermate da alcuni artisti in gara attraverso video sui social. “Eventuali problemi tecnici e anomalie durante la raccolta dei voti del pubblico potrebbero infatti alterare l’esito della gara e falsare la classifica finale del festival -dice l’Associazione dei consumatori- Per tale motivo attendiamo gli accertamenti del caso e chiarimenti da parte dei soggetti responsabili, a partire da Rai e società telefoniche, e se saranno confermati disservizi o irregolarità siamo pronti a chiedere dinanzi le autorità competenti l’ annullamento dell’intera classifica finale di Sanremo 2024”. Ilinvita inoltre “la Rai a riflettere sull’opportunità di abbandonare definitivamente il sistema del televoto, troppe volte al centro di scandali e problemi, un metodo di raccolta dei voti del tutto antidemocratico che avvantaggia alcuni artisti a danno di altri”. La Rai ha intanto rassicurato che “i voti vengono regolarmente acquisiti ma il messaggio di conferma arriva con un leggero ritardo, perché la Telecom sta dando la priorità all’acquisizione dei voti” piuttosto che alla conferma. “Non andrà perso nessun voto questo ce l’hanno confermato i notai e i dirigenti di Telecom”, rassicurano dalla Rai. L'articolo CalcioWeb.

La classifica della serata cover ha premiato il rapper napoletano. Ma il tifo in sala era tutto per Angelina Mango: pioggia di fischi. Gli insulti razzisti in rete. Ama: “Mi ha fatto male vedere le pe ...Rai cerca di fare chiarezza specificando che “ci sono stati con l’agente e la società che rappresenta Travolta, abbiamo chiuso un contratto solo con un rimborso basso, che non sveliamo. Non c’è stato ...John Travolta si era impegnato a non fare pubblicità eppure non è andata così: "Non si ruba a casa dei ladri", dice Sergio.