Sanremo | caos televoto | salta la classifica? Cosa sta succedendo

(Di domenica 11 febbraio 2024) A trionfare nella 74a edizione del Festival didella Canzone italiana è Angelina Mango: scoppia per il. Angelina Mango è la vincitrice del Festival di2024: l’artista lucana ha sbaragliato la concorrenza con la sua “La noia”, portando a casa il primo posto tanto ambito per cui, anche alla vigilia, sembrava essere tra gli artisti favoriti. Niente da fare per Geolier, che ha vinto (tra non poche polemiche) invece la serata delle cover, e per Annalisa, finiti rispettivamente al secondo e al terzo posto. Nella top 5 finale, la vincitrice Angelina Mango ha ottenuto il 40,3% di voti. Al secondo posto Geolier con il 25,2%, al terzo Annalisa con il 17,1%, al quarto Ghali con il 10,5% e al quinto Irama con il 6,9%. Laè stata ottenuta con la ripartizione dei voti tra ...