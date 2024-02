Sanremo | ascolti record per la finale | oltre 14 milioni di telespettatori con uno share del 74 | 1 per cento

Per trovare un share medio migliore bisogna risalire al festival di Baudo del 1995 Sanremo, 11 feb. – Ascolti boom anche per la serata finale di Sanremo 2024. La quinta serata, dalle 21.27 all’01.59, ...Di Aldo Grasso Questa 74esima edizione del Festival non è solo quella dei record. È anche il Sanremo della «total audience» Mezzo milione di spettatori in più rispetto… Leggi ...Ascolti boom anche per la serata finale di Sanremo 2024. La quinta serata, dalle 21.27 all’01.59, è stata seguita da 14.301.000 spettatori con il 74.1% di share. L’anno scorso la media dell’ultima ...