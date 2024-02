Sanremo | Angelina Mango vince il Festival | trionfatrice assoluta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 febbraio 2024), 11 feb. (askanews) -trionfa alconquistando la prima posizione, nel suo primocon il brano "La noia". Prima di salire sul palco ha raccontato il sui brano e le sue aspettative. Il brano è scritto dacon Madame e composto dalle due cantautrici insieme a Dardust, che ne cura anche la produzione con E.D.D. Una cumbia messicana contemporanea in cui la cantautrice gioca con i contrasti: a partire dal ritmo incalzante ed energico su cui la sua voce si muove in apparente contrapposizione con il titolo. "La noia" (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music Italy) è un pezzo introspettivo e rispecchia l'approccio alla vita di, la consapevolezza di come questa sia composta da momenti ...