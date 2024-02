Sanremo | Angelina Mango sommersa di insulti sui social | “Raccomandata”

Festival di Sanremo , per la vincitrice Angelina Mango un vortice di emozioni. Ieri sera la giovane cantante ha provato una gioia immensa non appena ... (caffeinamagazine)

Geolier, cantante napoletano arrivato secondo a Sanremo, ha rilasciato un'intervista a Il Giornale ...In sala probabilmente avevano preferito la cover di Angelina Mango e hanno reagito così. Non ...Problemi con il televoto durante la serata finale del 74esimo Festival di Sanremo. Molti utenti hanno denunciato infatti la mancata ricezione dell’sms che ...Sanremo Secondo i dati diffusi dall’organizzazione, il 60% del televoto per decretare il vincitore del 74esimo Festival di Sanremo ha espresso la sua preferenza per Geolier, mentre solo il 16% del tel ...