Sanremo | ambasciatore Israele contro Festival | “Vergognoso”

(Di domenica 11 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Ritengoche il palco deldisia stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile". Così in un post su X l'dia Roma, Alon Bar, a proposito delle prese di posizione di alcuni cantanti nel corso deldi. Dopo l'intervento di

Il Festival di Sanremo diventa un caso diplomatico internazionale. Sono tanti gli artisti che, all'Ariston, hanno parlato di guerra e Medio ...APEI premia tre aziende partner su Costa Smeralda, ormeggiata a Sanremo come palco galleggiante off del Festival ..."Il palco è stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile" ...