Sanremo | Amadeus si commuove ma non ci ripensa | Mi fermo qui

L’ultima conferenza stampa dell’edizione 2024 di Sanremo , e l’ultima (per ora) da direttore artistico di Amadeus , in diretta (ma l'ad Sergio ha già ... (corriere)

Alla faccia di chi si era già scatenato in chissà quali totonomi per il Festival di Sanremo del prossimo anno, Roberto Sergio , attuale Ad di viale ... (ilgiornaleditalia)

Giù il sipario con le note di "I sogni son desideri", la nota canzone di Cerentola. E proprio come la principessa Disney Amadeus e… Leggi ...Milano, 11 feb. (Adnkronos) - “Tutto può accadere questa sera” ha detto Amadeus aprendo la finalissima di Sanremo 2024. E lo stesso si può dire per le mise sfoggiate dai cantanti in gara: dopo una set ...Con la serata finale di sabato la settimana del Festival di Sanremo 2024 è arrivata al capolinea. Vittoria per Angelina Mango con "La noia", record di ascolti per Amadeus che ...