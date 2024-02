Sanremo | a Mariposa di Fiorella Mannoia premio per miglior testo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 febbraio 2024),11 feb. (askanews) - È "" il brano cheche si è aggiudicato il a"SERGIO BARDOTTI" per ilin gara al Festival di2024. Con ilscritto dalla stessacon Cheope e Carlo Di Francesco che ha firmato anche le musiche insieme a Federica Abbate e Mattia Cerri,è un manifesto di donne. E' una canzone al femminile, un manifesto per dire quello che siamo e che saremo.canta le voci di ognuna di loro, nel tempo, nella storia, nel sentimento e nel mistero, raccontandole nella loro libertà, forza, dolore, gioia, amore Tutti gli opposti delle donne vivono con orgoglio in questa canzone. Le donne sottomesse e ...