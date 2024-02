Sanremo | a Loredana Bertè il premio Mia Martini della Sala Stampa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 febbraio 2024), 11 feb. (askanews) - "Votate per me e se ladice che devo vincere... Io vorrei andare all'Eurovision, perché si tiene in Svezia, così il mio ex marito ci rimane malissimo che gli vado a rompere le scatole lì. Mi prendo una bella rivincita"., il suo Festival lo ha vinto comunque aggiudicandosi ilcritica Mia. In conferenza aveva detto: se arrivasse ilcritica? "Sarebbe un onore", risponde la rocker che interpreta sul palco "Pazza". "Cosa preferisco tra vittoria ecritica? Tutti e due si può? Sogno in grande. Stavolta sogno in grande, anche perché è il mio ...