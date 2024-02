Sanremo 2025 | i sette fantastici nomi per il dopo Amadeus | chi sarà a sostituirlo? Bonolis e Conti | ma non solo

In queste ore si sta concludendo la 74esima edizione del Festival di Sanremo . Sarà l’ultimo per Amadeus, con il conduttore che ha già ... (dailynews24)

“Gli Amarello saranno per l’ultima volta insieme stasera“, ha esordito così Fiorello in conferenza stampa, confermando che né lui né Amadeus ... (biccy)

Il sorriso profondo e intelligente di Giancarlo Siani, da ieri, è sbarcato in centro storico. Precisamente al civico 65 di via Domenico Cirillo. Un simbolo di legalità e giustizia ...I vertici Rai non fanno che tesserne le lodi: i portavoce lo definiscono «il padrone del Festival». Ma Amadeus sembra fermo nella decisione di riconsegnare le chiavi ...Dopo un Festival di Sanremo ricco di emozioni ...anche se in molti si augurano una nuova permanenza di Amadeus all’Ariston anche nel 2025, anno della 75esima edizione della kermesse.