Sanremo 2025 | chi sostituisce Amadeus | la Rai ragiona su questi nomi

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di domenica 11 febbraio 2024) Anche l’edizione 2024 del Festival disi è conclusa., dopo le cinque conduzioni boom di ascolti, sembra sul serio intenzionato a non voler provare un sesto esperimento, nonostante la corte sfrenata dei dirigenti Rai che lo vorrebbero ancora all’Ariston. «Chi arriverà dopo di me farà il suo Festival. Gli augurerò di farlo bene, perché amoe non potrei mai desiderare il contrario», ha dichiarato il direttore artistico in conferenza stampa. È partito così il toto-: secondo quanto riferisce «Il Messaggero» sono sette i candidati pronti a sostituire. E si tratta di professionisti di tutto rispetto. Leggi anche: Angelina Mango, ecco quanto ha guadagnato con la vittoria a2024ha detto in conferenza stampa di non ...