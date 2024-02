Sanremo 2025 | chi sarà il nuovo conduttore dopo Amadeus? Spuntano i primi nomi | ecco di chi si tratta

Nonostante i fischi per Geolier, mai come adesso si registra una sintonia tra la musica italiana e il nostro pubblico nazionale. L'ultima serata di Amadeus e l'incognita del prossimo anno: per il mome ...Il Festival del 2024 dovrebbe essere, a meno di clamorosi colpi di scena, l’ultimo della conduzione Amadeus anche se, Fiorello, ha voluto lasciare uno spiraglio aperto su un possibile prolungamento: “ ...Dalla vincitrice Angelina Mango (in Etro) alla classe infinita di Ghali (in Marni) gli outfit che hanno rubato la scena nella quinta e ultima serata del Festival ...