Sanremo 2025 | Amadeus non cambia idea | “Ho bisogno di fermarmi”

(Di domenica 11 febbraio 2024)non: quello del 2024 è stato il suo ultimo Festival di. Il direttore artistico lo ha ribadito nel corso della consueta conferenza di chiusura della kermesse, oggi, all’indomani della serata finale che ha visto trionfare Angelina Mango (tra le polemiche per il risultato diverso emerso dal televoto). All’inizio della conferenza stampa è stato letto un comunicato dell’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, che sembra voler lasciare aperta una porta all’di proseguire con. “Cone Fiorello ci vedremo fra una quindicina di giorni per un debrief sul festival che si è appena chiuso”, si legge nella nota. Il conduttore, però, ringrazia e declina: “Avevo detto che era l’ultimo festival già a maggio e molti mi prendevano ...

Con la serata finale di sabato la settimana del Festival di Sanremo 2024 è arrivata al capolinea. Vittoria per Angelina Mango con "La noia", record di ascolti per Amadeus che ..."Sono molto soddisfatto". Così l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio sui risultati del quinto festival di Sanremo targato Amadeus. Su un'eventuale sesta direzione artistica, esclusa al mo ...