Sanremo 2024 – Vince Angelina Mango | il cognome aiuta | il talento di più Finisce un festival senza slanci ma tanti pettorali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Incredibile, ma vero siamo arrivati indenni alla quinta serata. Un’edizionetroppi, Ballo del qua qua a parte, sia chiaro. Cinque serate scariche e infinitamente lunghe, con una significativa mancanza di idee interessanti. Come se questo 74fosse un brodo allungato delle edizioni precedenti, che però, incredibilmente, ha ottenuto uno share da record. Sembrava ci dovesse essere un colpo di scena col vincitore e invece (fortunatamente) trionfa, come da pronostici precedenti persino all’inizio del. Il, ma ildi più. Roberto Bolle offre una strepitosa esibizione, a petto nudo, sudato, con dei muscoli in evidenza che in realtà non esistono in natura, ce li ha solo ...