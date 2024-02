Sanremo 2024 | trionfa Angelina Mango con “La noia”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 11 febbraio 2024) 10 febbraio- E’ finito unfatto di ascolti record: non potevamo aspettarci niente di diverso da quella che, almeno per ora, è stato presentata come l’ultima delle cinque edizioni sotto “l‘egemonia illuminata” di Amadeus accompagnata, con uguale efficacia, dall’ironia di Fiorello. Tanti ospiti, nessun monologo- anche se qualcuno è scappato -, 30 cantanti diversissimi tra loro: scelta ardua fin dall’inizio. A quest’edizione non sono mancate le polemiche: prima il siparietto con Jonh Travolta apparentemente costretto ad esibirsi nell’italianissimo ballo del qua-qua; il ballerino addirittura non avrebbe firmato la liberatoria. Sono arrivate poi le polemiche sulle dichiarazioni di Dargen, poi sulla vittoria di Geolier durante la serata cover. L’ultima puntata è stata contrassegnata da molti momenti di saluti e commiati: “La mia ultima ...