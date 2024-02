Sanremo 2024 | top e flop della finale | la generosità di Fiorello e i fischi a Geolier

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il Festival diè finito. Un’edizione lunghissima che è finita in un soffio, con la bella vittoria di Angelina Mango, e che è destinata a rimanere nella storia per gli ascolti da record ma anche per Il Ballo del Qua Qua, proposto daa un adirato John Travolta e che ha fatto il giro del mondo. Tanti i bei momenti trasmessi durante la, a cominciare dal Bolero di Roberto Bolle che ci ha messi in contatto con l’arte nella sua forma più pura. I migliori momenti: i topSe ne potrebbero individuare tantissimi, vista la duratadiretta che ha decretato Angelina Mango vincitrice, ma ne abbiamo selezionati alcuni che di certo rimarranno impressi nella cinquina di Amadeus, conclusa il 10 ...