Sanremo 2024 | televoto-gate Geolier | un video tutorial in napoletano per votarlo

(Di domenica 11 febbraio 2024) Pubblicato il 10 Febbraio,Il cantantemostra unsu Tik Tok su come usare ilComeha conquistato la serata delle cover al Festival diè diventato il focus di molte discussioni sui social, specie considerando il secondo posto ottenuto da Angelina Mango con la sua toccante interpretazione de “La rondine” del papà scomparso Pino Mango. Mentre il rapperottiene successo con “I p’ me, tu p’ te”, si è attirato anche alcune critiche. Prima della finale del 10 febbraio, l’attenzione si è concentrata sulpubblicato dal’8 febbraio su Instagram e TikTok, dove conta ...

Sanremo , 10 febbraio 2024 – Proteste degli utenti sui social per il Televoto di Sanremo 2024 . Sono in molti a scrivere che "si è impallato". Anche ... (lanazione)

È la serata più attesa: commenteremo i look della finale di Sanremo 2024 per almeno una settimana. Stasera niente outfit stellari della co-co di ... (ilmessaggero)

È la serata più attesa: commenteremo i look della finale di Sanremo 2024 per almeno una settimana. Stasera niente outfit stellari della co-co di ... (ilmattino)

Sanremo, 10 feb. (Adnkronos) - Torso nudo, pantaloni neri, ha ballato su una pedana rotonda accompagnato dal corpo di ballo del Bejart Ballet di Losanna. Roberto Bolle incanta l'Ariston, in ...E cinque. Ci siamo. Arrivati a sabato, siamo alla serata finale del Festival di Sanremo edizione numero 74. Anche questa sera sfilano tutti i 30 campioni in gara - vincitori e vinti - ...Alla vigilia di Sanremo Geolier era il bersaglio preferito della gran parte dei napoletani: colpa dell’utilizzo un po’ disinvolto della lingua dei padri in «I p’ me, tu p’ te». Arrivati alla fine del ...