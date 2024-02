Sanremo 2024 | Roberto Bolle incanta l’Ariston col ‘Bolero’ di Ravel

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 11 febbraio 2024) (Adnkronos) – Torso nudo, pantaloni neri, ha ballato su una pedana rotonda accompagnato dal corpo di ballo del Bejart Ballet di Losanna., in un’esibizione che ha ricevuto l’ovazione platea del festival di. “Sono 18 danzatori e ho portato una coreografia iconica e una delle più conosciute del Bolero di, è la prima volta che si vede nella tv italiana”, ha detto. Poi arriva Fiorello, che scherza ancora una volta sui muscoli del ballerino: “Questa che confezione è, da otto?”, dice indicando gli addominali. E poi immancabile l’ironia sulle ‘scarpe’, tormentone del festival dopo l’episodio John Travolta. Solo cheè scalzo: “Abbiamo controllato? I piedi sono griffati?”, dice Fiorello facendo ridere il pubblico. Prima di congedare l’etoile, Amadeus ha ricordato l’appuntamento su Rai1 il 29 aprile, quandosarà protagonista in ‘Viva la danza’, in occasione della Giornata Mondiale della Danza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.