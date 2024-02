Sanremo 2024 – Posso dirlo? Geolier mi ha fatto tanta tenerezza Peccato per Diodato e Mahmood | troppo in basso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ultima serata. Fine di una settimana che ha monopolizzato come al solito una parte dell’Italia permettendo alla restante di potergli dare addosso. Con stridente realismo il tg dei sessanta secondi, trasmesso nel mezzo della lunga maratona finale, riporta almeno tre notizie tragicamente reali, vere, ineluttabili, in barba ai messaggi pacifisti, egualitari e libertari proposti da alcuni degli artisti in gara, mentre in quella scatola luminosa e fatata si compiono i miracoli del televoto. A inizio serata la classifica provvisoria ci racconta una tripletta già nota a tutti i pronostici prima dell’inizio di questa edizione. Il pubblico continua a rumoreggiare. Facciamo il ripasso di tutte le canzoni, se ce ne fosse bisogno. Riascoltando, confermo la bellezza del brano diche canta ancora una volta senza una sbavatura, con grande trasporto e muovendosi con ...