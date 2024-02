Sanremo 2024 | le pagelle televisive della finale | gli “Amarello” hanno vinto e convinto 10 Si ripete l’effetto figuranti per gli ospiti | troppi 30 cantanti in gara

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) La quinta serata di “” scivola via e chiude la porta all’ultimodi Amadeus che regala la vittoria ad Angelina Mango con il brano “La Noia”. Chi sono i promossi e i bocciatiserata in onda sabato 10 febbraio su Rai1? Quando Amadeus fu scelto come direttore artistico e conduttore non tutti erano d’accordo in Rai. Cinque anni dopo saluta (momentaneamente) l’Ariston dopo aver letteralmente trionfato. Record musicali, record televisivi, record pubblicitari. Un Festival riportato al centroscena, unche parla a tutte le generazioni. Il punto più altosua carriera, il più punto più alto (dopo anni) per. Chapeau. Voto 10 Qualche anno fa nessuno avrebbe immaginato una presenza di Rosario Fiorello sul palco ...