Sanremo 2024 | le pagelle della finale | Angelina Mango talento puro

Come accade ogni anno quando finisce il festival di Sanremo , è il momento di analizzare i dati completi di voto di Sanremo 2024 , per capire in modo ... (chiccheinformatiche)

Angelina Mango (US Rai) Il Festival di Sanremo 2024 si è concluso con la vittoria di Angelina Mango e il suo brano La noia. Ma come siamo ... (davidemaggio)

Geolier atteso a Secondigliano : il grande ritorno al Rione Gescal dopo Sanremo 2024

Non ha vinto, ma è come se lo avesse fatto. E stavolta non è un modo di dire. Emanuele Palumbo, in arte Geolier, ha lasciato Sanremo in queste ore ed ... (ilmattino)