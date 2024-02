Sanremo 2024 | le pagelle della finale | Angelina Mango imprendibile | Diodato che classe | Ghali e Mahmood altro campionato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Amadeus legge la classifica provvisoria e cerca di domare una platea che, almeno nelle prime file, luccica di gioielli ma non tollera Geolier. Chissà perché. Giacca nera ma brillante, anche Ama luccica. D’nde è riuscito a far splendere il Festival per cinque anni. Se questo è l’ultimo…(L’assonanza non ha nulla a che vedere con il significato di “Geolier” che è, via di google) Big Mama – La rabbia non ti basta. Il messaggio alla fine dell’esibizione arriva più forte del pezzo. E va bene: “A chi si vergogna, a chi è insicuro, credete nei vostri sogni e ballate“. Semplice, giusto, mai ripetuto abbastanza. Voto 6 Dargen D’Amico – Onda Alta. Va su un tema che andrebbe toccato con le pinze di un chirurgosensibilità. Ci mette la cassa dance, che sembra una festa ma non è. Voto 7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.