Sanremo 2024 | la Toscana sul podio | Irama con “Tu No” si piazza al quinto posto

(Di domenica 11 febbraio 2024), 11 febbraio- Angelina Mango è il vincitore del Festival di. Per laè comunque una vittoria, perché il cantautore lunigianesesi èto nella Top 5 al. La sua esibizione con "Tu No" in tutte le serate del festival ha regalato emozioni. Delusione per gli altri artisti toscani in gara, gli empolesi Bnkr44 che si posizionano 28esimi con la canzone “Governo Punk”. La classifica finale Questa la classifica definitiva del 74esimo festival di: 01) Angelina Mango 02) Geolier 03) Annalisa 04) Ghali 05)06) Mahmood 07) Loredana Bertè 08) Il Volo 09) Alessandra Amoroso 10) Alfa 11) Gazzelle 12) Il Tre 13) Diodato 14) Emma ...