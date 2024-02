Sanremo 2024 | la top 5 della classifica | Mahmood è fuori

A pesar del segundo puesto final y un toque de decepción por una victoria solo rozada en Sanremo 2024, la ciudad de Nápoles aplaude a Geolier, el rapero de 23 años que ha hecho soñar con su música a ...Ius soli no Ius Sanremo sì. "Amo e credo in questo Paese che ripudia la guerra per Costituzione. Sono nato in Italia, mi sposerò in Italia, i miei figli saranno italiani, morirò in questo Paese. Sono ..."Vuoi davvero lasciare ai tuoi occhi solo i sogni che non fanno svegliare": la poesia senza tempo di Fabrizio De André porta l’Umbria sul palco del Festival di Sanremo, nella serata dei duetti. Con ...