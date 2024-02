Sanremo 2024 | la top 5 della classifica | Mahmood è fuori

10 febbraio 2024 - E’ finito un Sanremo fatto di ascolti record: non potevamo aspettarci niente di diverso da quella che, almeno per ora, è stato ... (ilfaroonline)

Angelina Mango con «La noia» ha vinto il festival di Sanremo 2024 . Alle sue spalle Geolier con il brano «I' p' me, Tu p' te», Annalisa con ... ()

Angelina Mango e Geolier - Sanremo 2024 Ci siamo: è tempo di finale per il Festival di Sanremo 2024 e qui su DavideMaggio.it scatta per l’ultima ... ()

Angelina Mango vince Sanremo 2024 Trionfo al Festival di Sanremo 2024 per Angelina Mango . In gara con il brano La noia, la giovane è infatti la ... ()

Geolier attualmente primo in classifica nella classifica generale di Sanremo 2024. Dopo la vittoria anche nella serata cover di ieri, il rapper napoletano ha la concreta possibilità di trionfare stase ...Roma, 11 feb. (askanews) – “Sanremo per me significa inizio. Significa anche tradizione e responsabilità, perché è un palco molto importante”. Irama si è classificato quinto al 74° Festival di Sanremo ...(Adnkronos) - La classifica del Festival di Sanremo 2024 dalla sesta alla trentesima posizione. Le prime 5 posizioni sono occupate da Geolier, Angelina Mango, Annalisa, Irama e Ghali. Le posizioni dal ...