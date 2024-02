Sanremo 2024 | la finale | vince Angelina Mango | secondo Geolier | terza Annalisa La classifica finale e tutti i premi – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) È tempo di finalissima, e la tensione c’è, inutile negarlo. Lo dimostra il fatto che in apertura di puntata Amadeus legge per la prima volta laprovvisoria risultante dalle votazioni delle prime 4 serate e quando si arriva al primo posto, che confermaal comando, l’Ariston torni a fischiare. Inizio friccicarello per il Festival di, insomma. Tensione che serpeggia anche tra i fan dei cantanti che dopo due ore di televoto aperto non hanno ancora ricevuto conferma di votazione effettuata. Una situazione che spinge il padrone di casa a spiegare in diretta che la mole di voti in arrivo è tale da provocare degli ingorghi. La Rai, più tardi, fa sapere: “Il televoto ora sta funzionando correttamente, c’è una valanga di voti nettamente superiore rispetto al passato. Telecom ...