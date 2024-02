Sanremo 2024 | la conferenza stampa di oggi in diretta Angelina Mango | “Settimana più bella della mia vita”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024), 11 febbraio– Dopo il trionfo di, va in scena ladi chiusura74esima edizione del Festival di. È stata un'edizione caratterizzata da ascolti record: numeri del genere non si vedevano dal 1995, quando il padrone di casa al teatro Ariston era Pippo Baudo. Italian singer(L) celebrates with Italian singer Geolier (R) after winning theItalian Song Festival at the Ariston theatre during the 74thItalian Song Festival,, Italy, 10 February. The music festival will run from 06 to 10 February. ANSA/ETTORE FERRARI È stata l’ultima ...