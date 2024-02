Sanremo 2024 – la conferenza stampa conclusiva in diretta

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 11 febbraio 2024) Angelina Mango (US Rai) Con la vittoria di Angelina Mango è calato il sipario sul Festival di. E’ tempo dunque di fare le ultime considerazioni sulla kermesse canora, condotta per il quinto anno consecutivo da Amadeus, che è stato capace anche in quest’occasione di sbancare l’Auditel. Tuttavia, non sono mancate le polemiche. Qui su DavideMaggio.it seguiremo quindi lafinale del Festival in, a partire dalle ore 12, dove interverranno anche la stessa Angelina e gli altri ‘vincitori’ del festival. Ladiin12.00: