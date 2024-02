Sanremo 2024 | la classifica del televoto | 60% per Geolier | 16% per Angelina Ecco come funzionava il voto e perché è arrivato secondo

(Di domenica 11 febbraio 2024)è stata proclamataMango vincitrice del Festival di? Dopo la diffusione delladel, sui social impazzano i commenti, i dubbi e le illazioni e per questo è bene fare chiarezza suha funzionato il meccanismo diche ha portato a decretare la vittoria dell’artista 21enne, la prima donna a vincere il Festival dopo 10 anni. Il 60% delper decretare il vincitore del 74esimo Festival diha espresso infatti la sua preferenza per, mentre solo il 16% dei voti del pubblico è andata adMango. Poi Ghali con l’8,3%, Annalisa con l’8% e Irama con il 7,5%.ha ...

L'artista 22enne, figlia di Pino Mango e Laura Valente, ha superato nella classifica definitiva Geolier, Annalisa, Ghali e Irama ...Cecilia Rodriguez è tornata all’Ariston per la finale di Sanremo 2024. Sebbene non sia stata inquadrata, ha documentato la sua esperienza in platea sui social: ecco cosa ha indossato per l’evento più ...Caroselli di auto in festa nella notte di Lagonegro (Potenza), la città di Angelina Mango, vincitrice dell'edizione 2024 del Festival di Sanremo. La gioia della cittadina lucana è esplosa pochi minuti ...