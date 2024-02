Sanremo 2024 | Irama è il primo finalista con il brano Tu no

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 11 febbraio 2024)è ildel Festival dicon ilTu no insieme a Geolier, Annalisa, Angelina Mango e Ghaliè ildel Festival dicon ilTu no, una ballad toccante interpretata con grande intensità e pathos e con un crescendo musicale valorizzato dall’orchestra, in particolar modo dagli archi. Il televoto lo ha premiato dopo che non era stato inserito nella Top 5 da parte della Sala Stampa. Sempre in alto nelle sue partecipazioni alla kermesse e anche in quest’edizione si posiziona in alta classifica.