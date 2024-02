Sanremo 2024 | il day after di Angelina Mango | «Ora torno dal mio ragazzo | poi l’Eurovision | fiera di rappresentare l’Italia»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 11 febbraio 2024) «Adesso devo entrare nell’ottica del: so che è mia responsabilità e sono moltodiin Europa». A meno di 24 ore dal trionfo al Festival dimette già nel mirinoSong Contest, che si terrà dal 7 all’11 maggio a Malmö, in Svezia. Ospite dell’edizione speciale di Domenica In, la trasmissione Rai condotta da Mara Venier per l’occasione dal palco del teatro Ariston, la vincitrice della 74esima edizione del Festival ripercorre così la sua vittoria: «Oggi sto cominciando a realizzare quel che è successo. Stamattina quando mi sono svegliata ho aperto Twitter per capire se era tutto vero: pare proprio di sì». La prima telefonata dopo il trionfo, rivela la cantante 22enne, è stata con ...