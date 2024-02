Sanremo 2024 | i voti della finale a cantanti e canzoni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024), 10 febbraio– Ultimo atto del Festival die ultimiagli artisti in gara e alle loro. Nek e Renga, ‘Pazzo di te’: voto 6 La performance di questa sera evidenzia i due problemi del brano. Da un lato la mancanza di urgenza espressiva, dall’altro l’evidente squilibrio tra le due voci, con un Renga straripante che copre il collega. Sono bravissimi, però, a tenere il palco e a intrattenere. BigMama, ‘La rabbia non ti basta’: voto 6,5 Non vincerà, ma si è sicuramente conquistata diversi fan in questa edizione del festival. Canta bene, ha energia e cattura il pubblico, pur non avendo un brano davvero memorabile. Forse avrebbe potuto giocare di più con le sonorità rap. Gazzelle, ‘Tutto qui’: voto 8,5 La vera sorpresa...