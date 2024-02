Sanremo 2024 | I look più innovativi dell’ultima edizione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Dopo una maratona durata cinque serate, la 74.esimadel festival diè arrivata al termine mettendo in evidenza alcuni elementi essenziali oltre, naturalmente, la musica. Il primo e, soprattutto, quello che aiuta ad amplificare e rendere più memorabile ogni singola esibizione, è ilscelto. Gli artisti, infatti, sono sempre più consapevoli che l’abito potrebbe anche non fare il monaco ma, sicuramente, aiuta a costruire l’estetica di una performance. Una presa di coscienza che mai, come quest’anno, è sembrata essere particolarmente evidente sul palco dell’Ariston. La kermesse canora, infatti, ha assistito a diverse interpretazioni del. Da quello scenografico, inteso proprio come costume di scena di cui BigMama e Dargen D’Amico sono dei perfetti rappresentati, a scelte genderless che traggono ...

L'artista 22enne, figlia di Pino Mango e Laura Valente, ha superato nella classifica definitiva Geolier, Annalisa, Ghali e Irama ...Cecilia Rodriguez è tornata all’Ariston per la finale di Sanremo 2024. Sebbene non sia stata inquadrata, ha documentato la sua esperienza in platea sui social: ecco cosa ha indossato per l’evento più ...Caroselli di auto in festa nella notte di Lagonegro (Potenza), la città di Angelina Mango, vincitrice dell'edizione 2024 del Festival di Sanremo. La gioia della cittadina lucana è esplosa pochi minuti ...