Sanremo 2024 | Ghali in lacrime ringrazia i fan | “Missione compiuta”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) A poche ore dalla finale del Festival di, dove si è classificato quarto entrando nella top five,ha pubblicato su Instagram un breve video in cui, in, i suoi fan per i messaggi di supporto. Il rapper milanese di origini tunisine ha portato all’Ariston il brano “Casa mia” e in occasione dell’ultima serata ha lanciato anche un appello per fermare i bombardamenti israeliani a Gaza: “Stop al genocidio“ L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.