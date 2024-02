Sanremo 2024 – Finita la festa nazionale | regia e share strepitose Voglio consolare Fiorello | ho visto di peggio del Ballo del qua qua

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ultime considerazioni su questo superfestival. Un po’ in ordine sparso oggi. 1. Il giorno del ricordo. Lo temevo parecchio: temevo che in un questo clima politico di destra arrivasse anche al’uso strumentale della storia e la sua conseguente dose di retorica. È andata bene, nonostante qualche definizione sommaria e qualche reticenza, Amadeus ha ha fatto una celebrazione sobria con l’ottima scelta di coinvolgere anche questa volta la musica, dedicando tutto a Sergio Endrigo, un grande cantautore, che ha vissuto in prima persona quel dramma e non lo ha mai strumentalizzato. 2. Latelevisiva. Non ne abbiamo mai parlato, eppure conta parecchio. Ottimi i movimenti di macchina che avvolgevano i cantanti o che seguivano i conduttori nei corridoi dell’Ariston fino all’esterno, belle anche le inquadrature dall’alto, ma era proprio il ...