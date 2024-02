Sanremo 2024 | dalla valanga «Tuta Gold» alla rivoluzione Geolier | al Festival perfetto di Angelina Mango – Le pagelle della finale

(Di domenica 11 febbraio 2024)rispetta i pronostici iniziali vincendo da debuttante ildi, così come era ampiamente prevedibile. Beffato al foto finish il rapper napoletano, che stravince il televoto ma viene bloccatogiuria delle Radio e da quellaSala stampa. Fuoricinquinadi Mahmood, probabilmente il miglior brano scelto da Amadeus, che saluta l’Ariston per quello che dovrebbe essere, il condizionale con lui a questo punto è un obbligo, il suo ultimo. L'articolo proviene da Open.

L'emozione ha travolto Mango, 22 anni, figlia dell'indimenticato Pino Mango e di Laura Valente, che tra le lacrime ha ringraziato l'orchestra, il conduttore Amadeus, il collega Fiorello, il suo team e ...Con “Mariposa“, che in spagnolo significa farfalla, Fiorella Mannoia sta volando sulle ali dell’entusiasmo al teatro Ariston, tanto da essere tra i favoriti del 74° Festival di Sanremo. In attesa del ...La Bertè incoronata dal pubblico in sala, dal televoto e soprattutto dalla critica "La mia canzone è autobiografica e universale. Dedico il successo a mia sorella" .