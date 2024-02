Sanremo 2024 | con Angelina Mango torna a vincere una donna dopo 10 anni

«Sono talmente tanto affezionato a questo brano, che non volevo vederlo in competizione con gli altri». È Lazza a spiegare perché la sua Cento ... ()

Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo 2024. Se l’è giocata con Geolier, Annalisa, Irama, Ghali, nella votazione finale a cui hanno preso parte il pubblico (via televoto), la sala stampa, tv e ...(Adnkronos) - "Ciao, Sanremo. Grazie di tutto". Amadeus e Fiorello dicono addio (arrivederci) al Festival di Sanremo. La conclusione della 74esima edizione, con la vittoria di Angelina Mango, segna l ...Era piaciuta già nella prima serata, in quella delle cover ha emozionato come non mai. Alla fine ha convinto tutti: Angelina Mango, classe 2001, seconda all’ultima edizione di Amici, dove ha trionfato ...