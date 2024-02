Sanremo 2024 | chi ha vinto il Festival | ecco il vincitore

(Di domenica 11 febbraio 2024) Chi haildiin onda stasera, sabato 10 febbraio, su Rai 1 con la serata finale condotta da Amadeus e Fiorello? A trionfare è stata Angelina Mango con “La noia”. LA CLASSIFICA FINALE Angelina Mango Geolier Annalisa Ghali Irama Mahmood Loredana Bertè Il Volo Alessandra Amoroso Alfa Gazzelle Il Tre Diodato Emma Fiorella Mannoia The Kolors Mr Rain Santi Francesi Negramaro Dargen D’Amico Ricchi e Poveri Big Mama Rose Villain Clara Renga e Nek Maninni La Sad BNKR44 Sangiovanni Fred De Palma Cantanti Ma quali sono i cantanti che hanno preso parte alla kermesse canora? Di seguito l’elenco degli artisti in gara con i rispettivi brani: Fiorella Mannoia – Mariposa Geolier – I p’ me, tu p’ te Dargen D’Amico – Onda alta Emma – Apnea Fred De Palma – Il cielo non ci vuole Angelina Mango – La noia La ...

Il festival di Sanremo è uno dei più attesi di sempre non solo per le canzoni in gara e il FantaSanremo, ma anche e soprattutto per i meme. Gli spettatori si scatenano sempre ...