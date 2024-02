Sanremo 2024 | che cos’è la “cumbia” che ha portato Angelina Mango alla vittoria del Festival? Il significato e il precedente di Adriano Celentano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Chelachehadi? Tra i misteri dell’ultimofirmato Amadeus, oltrecorretta pronuncia di Geolier, corre sul filo dei click e delle ricerche online l’evocazione della ritmica inserita nel brano La noia dfiglia di. Intanto per chi non avesse seguitoe ascoltato il brano vincitore, l’innesto dellane La noia esplode carsicamente tra un fraseggio rap e una base modello techno mediterranea pronte ad accoglierla in modo piuttosto naturale. Del resto laè lontana parente della salsa, del merengue e della rumba ed è ...