Sanremo 2024 | Angelina Mango vince il Festival | è la prima donna sul podio dopo 10 anni La dedica tra le lacrime | “Siete matti | grazie a tutti” – VIDEO

(Di domenica 11 febbraio 2024) Conunatorna a conquistare ildidiecila vittoria di Arisa con ‘La Notte’. Quattro dischi di platino, due dischi d’oro, un tour nei club completamente sold out,, figlia d’arte di Pinoe di Laura Valente, è stata una delle rivelazioni del 2023 ed ha gareggiato per lavolta aldi, forte dei successi dell’ultimo anno che l’hanno vista macinare milioni di stream e view e raccogliere un consenso unanime di pubblico e critica. ““, sono state le prime parole che la giovane artista ha detto ...

ASCOLTI TV 10 FEBBRAIO 2024 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Il Caffè – xTg1 – x1Mattina in ... (bubinoblog)

L'artista 22enne, figlia di Pino Mango e Laura Valente, ha superato nella classifica definitiva Geolier, Annalisa, Ghali e Irama ...Cecilia Rodriguez è tornata all’Ariston per la finale di Sanremo 2024. Sebbene non sia stata inquadrata, ha documentato la sua esperienza in platea sui social: ecco cosa ha indossato per l’evento più ...Caroselli di auto in festa nella notte di Lagonegro (Potenza), la città di Angelina Mango, vincitrice dell'edizione 2024 del Festival di Sanremo. La gioia della cittadina lucana è esplosa pochi minuti ...