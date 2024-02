Sanremo 2024 | Angelina Mango risponde a Frankie hi-Nrg | “La mia vittoria è il pubblico”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di domenica 11 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Le polemiche sul televoto? Mi dispiace molto per questo tweet. L'ha scrittohi-Nrg? Mi dispiace, perché lo stimo molto"., vincitrice del Festival di, in conferenza stampacosì alla domanda sul post con cui il rapperhi-Nrg ha criticato la classifica finale: ladi, ha scritto, sarebbe un 'regalo' della "casta mediatica" che ha sconfessato il televoto favorevole a Geolier. "Mi sono accorta dellastamattina, quando sono uscita dall'albergo e c'erano le persone che mi accoglievano. Me ne accorgo ogni volta che sono sul palco, quella è la. Non la classifica", afferma. "Avendo vissuto questa esperienza in maniera positiva – ha spiegato-, io non ho neanche seguito particolarmente le polemiche e questa parte della competizione, anche perché non l'ho vissuta come tale. Non ho pensato così tanto alla classifica in questa settimana -ha aggiunto la figlia di Pinoe Laura Valente-Detto questo, sono contentissima che i colleghi abbiano canzoni bellissime che ascolteremo nei prossimi mesi". E sulla, ha osservato: "Non mi aspettavo nulla di quanto è successo, devo essere sincera. Non ci credevo nemmeno quando ero nella lista dei concorrenti, ma sono riuscita a vivere tutto con tranquillità senza farmi condizionare troppo dalle pressioni, che potevo avere quando aprivo i social". Sull'esibizione di 'La Rondine', dedicata al padre nella serata delle cover, la vincitrice del 74mo festival ha detto: "Ho cercato di fare un omaggio in maniera rispettosa, volevo che uscisse un ricordo di me. L'amore che mi è arrivato da parte delè stato un grandissimo onore, che ha reso fiera me e la mia famiglia". Soddisfatta del suo terzo posto Annalisa. "Io rifarei tutto così, sono molto contenta di come ho affrontato il palco, sono focalizzata sulle cose belle che vedo, sulla bellissima risposta sulle piattaforme, le radio. Ho un sacco di cose da fare, l'Arena a maggio, un sacco di concerti quest'estate, sono molto soddisfatta".ndo alle domande dei giornalisti, Annalisa ha poi ribattuto secca a Paolo Meneguzzi, che ha scritto che la cantante avrebbe cantato con l'autotune: "Direi che non è neanche il caso dire", ha tagliato corto l'artista.