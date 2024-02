Sanremo 2024 | Angelina Mango ringrazia Maria De Filippi in conferenza stampa | Grazie a lei ho vinto le mie paure

“L’ambasciatore di Israele mi critica? Il fatto che lui parli così non va bene…”. È dal palco del teatro Ariston che Ghali risponde all’ambasciatore ... ()

Sanremo 2024 - Loredana Berté sbotta a Domenica In : “Essere sempre la vincitrice morale rompe le pal**”. Poi si commuove

Loredana Berté, vincitrice “morale” di questo Festival. L’unica rockstar in gara per repertorio e vita e con la sua Pazza di me entusiasma il ... ()