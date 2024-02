Sanremo 2024 | analisi del televoto e dati delle giurie – Il download al file PDF completo della RAI

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di domenica 11 febbraio 2024) Come accade ogni anno quando finisce il festival di, è il momento di analizzare icompleti di voto di, per capire in modo più preciso cosa e chi ha portato alla vittoria nelAngelina Mango con il suo brano “La noia”. La Rai in queste ore ha reso noto proprio un documento con tutte le votazioni serata per serata. I votidi: Geolier primo al, Angelina Mango premiata da Stampa e Radio Ecco i voti delda casa: Geolier – 60% Angelina Mango – 16,1% Ghali – 8,3% Annalisa – 8% Irama – 7,5% Nell’ultima votazione, a contribuire al voto finale, c’è stata la giuriasala stampa, tv e web che ha voluto questa ...