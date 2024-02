Sanremo 2024 | a 60 anni dalla vittoria Gigliola Cinquetti torna all’Ariston con la sua «Non l’ho l’età» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 11 febbraio 2024) Aveva solo 16quando nel 1964 trionfò prima al Festival die poi all’Eurovision Song Contest. Oggi, a distanza di 60sul palco dell’Ariston come ospite e si esibisce proprio con il brano che all’epoca la portò alla: Non ho. E fa illuminare tutto l’Ariston. «Grazie di questo regalo meraviglioso. Questa canzone ormai è diventata della gente e ora è come se fosseta a trovarmi.è la casa di noi italiani, pieni di colori, di suoni e di affetti. Non ho perso un minuto di questa edizione», ha commentato l’artista al termine dell’esibizione. «È un periodo duro, ma l’amore ci fa sperare che tutto andrà bene», ha poi concluso. Non ho ...