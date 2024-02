Sanremo | 14 | 3 milioni e il 74 1% per la finale

Nella quarta serata di Sanremo 2024 , record di Ascolti per l'appuntamento con le cover che sfiora i dodici milioni di spettatori , perde qualche colpo ... (movieplayer)

Sanremo 2024, gli Ascolti della quarta serata . La serata delle cover (dalle 21.15 all'1.59) è stata seguita in media da 11 milioni 893mila ... (leggo)

ASCOLTI TV 10 FEBBRAIO 2024 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Il Caffè – xTg1 – x1Mattina in ... (bubinoblog)

Sanremo , 11 feb. - (Adnkronos) - ascolti boom anche per la serata finale di Sanremo 2024 . La quinta serata, dalle 21.27 all'01.59, è stata seguita ... (liberoquotidiano)

Oltre 2 milioni di spettatori in più dell'ultima serata dello scorso anno. È il miglior risultato in termini di share dal 1995, da quella quasi ... (huffingtonpost)

Genova – La finale del Festival di Sanremo, vinta da Angelina Mango, è stata vista da 14,3 milioni di spettatori, per uno share medio del 74,1 per cento dalle 21.27 all'1.59. L'anno scorso la media ...SANREMO – La finale di Sanremo 2024, che ha incoronato vincitrice Angelina Mango, è stata seguita su Rai1 (dalle 21.27 all'1.59) da una media di 14 milioni 301mila telespettatori, pari al 74.1%.Amadeus batte tutti i record con la finale di Sanremo: la quinta serata del Festival di Sanremo 2024 fa molto meglio, in termini di share, rispetto all'edizione 2023 ...