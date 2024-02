Sanpolino difesa dal rumore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024) Meno: al via la posa delle barriere fonoassorbenti. Dopo un articolato percorso di progettazione e di individuazione delle ditte, Brescia Infrastrutture è pronta con la posa al viadotto metro di, per migliorare la convivenza tra l’infrastruttura viaria ed i residenti. La barriere antisi svilupperà per 500 metri sul tratto nord (in corrispondenza di via degli Alpini) e per 200 metri sul tratto sud (su via Michelangelo Merisi). Come annunciato da Federico Manzoni (nella foto), vicesindaco di Brescia con delega alle Politiche della Mobilità, Marcello Peli e Alberto Merlini, rispettivamente presidente e direttore di Brescia Infrastrutture, ed Alessandra Bosio, U.O. Programmazione e Controllo di Brescia Infrastrutture, da domani sarà messa in atto la prima fase dell’intervento, con i ...