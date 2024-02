Sangiovanni | «Milan | Pioli è bravo Vorrei Conte o Thiago Motta per il futuro»

VIDEO – Festival Sanremo 2024 , Sangiovanni si presenta in conferenza stampa indossando la maglia nera del Milan Al Festival di Sanremo non mancano ... (dailymilan)

«Sabato mattina 10 Febbraio, insieme ad un nutrito gruppo di esponenti di Fratelli d’Italia, davanti al Monumento dei Martiri delle Foibe in piazza della Repubblica a Milano, ho partecipato al ricordo ...De Laurentiis non è riuscito proprio a digerirla l'eliminazione dai quarti Champions nella scorsa primavera. Sentiva di avere la semifinale, forse anche la finale, in pugno ...Il noto cantante milanista, che ha partecipato anche alla 74° edizione del Festival di Sanremo, ha detto la sua preferenza per la panchina rossonera.