Salto con gli sci | l’Austria beffa la Slovenia nel Team Event misto e vince il medagliere ai Mondiali Junior

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) L’ultimoo dei Campionati2024 dicon gli sci è andato in archivio con la vittoria delnella prova mista a squadre sul trampolino piccolo HS102 di Planica al termine di un bel testa a testa con lapadrona di casa che si è rivelato decisivo per il primato assoluto neldella rassegna iridata giovanile. La selezione austriaca raggiunge infatti quota 3 titoli nella manifestazione, con protagonista assoluto uno scatenato Stephan Embacher che ha completato lo sweep imponendosi a livello individuale e poi anche in entrambi i(maschile e) disputati. Il talentuoso 18enne ha fatto la differenza anche quest’oggi, trascinando i compagni di squadra Julia Muehlbacher, Johannes Poelz e ...