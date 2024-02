Salto con gli sci | Lake Placid 2024 | Italia quinta nella gara a squadre | bene Insam e Bresadola

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ottima prestazione nelcon gli sci aper l’maschile. Il duo formato da Alexe Giovanni, quest’ultimo protagonista della top-10 conquistata nel pomeriggioindividuale, è riuscito a chiudere la competizione inposizione, alle spalle di Austria, Germania, Norvegia e Giappone, formazioni certamente superiori per la presenza di stelle di questo sport quali Kobayashi, Kraft, Wellinger e Forfang. Poi, però, ci sono gli azzurri: 741,3 punti complessivi nei sei salti, tre a testa per ognuno dei nostri due azzurri ai blocchetti del trampolino. La vittoria va all’Austria, che riesce a tenersi ...

Si è chiusa la gara a squadre dei Mondiali junior 2024 di Salto con gli sci in campo femminile . A prevalere, in quel di Planica, sul trampolino ... (oasport)

Gara semplicemente fuori dagli schemi, quella appena conclusa sull’HS128 di Lake Placid . A vince re per la quarta volta in carriera, infatti, è Lovro ... (oasport)

Una nuova maratona musicale lunga sei ore ha portato, nella serata di ieri, al motivo vincitore del 74° Festival della Canzone Italiana a Sanremo 2024. Una carrellata che si è snodata ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.57 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale del meeting di Lievin del World Indoor Tour 2024. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest'evento insieme a ...Al Tribunale di Torino sono preoccupati. Non da una imprevista impennata dei reati. A togliere il sonno è un concorso pubblico, quello per l’assunzione di 4.500 ...